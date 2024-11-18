İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilmişti: Ebru Teğmene Gönderilen Tebligat Metni Ortaya Çıktı

Kara Harp Okulu Mezuniyeti'nin ardından Türk askerleri her yıl olduğu gibi laik ve bağımsız Türkiye için emin etti. Her yıl olduğu gibi de dönem birincisi teğmenlerin arasına geçip yemini okuttu. Kılıçlı yemin sonrası kriz çıktı ve iki teğmen ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden diplomasını alırken saygıda kusur etmemek için üzerini dikkatlice topladığı anları ile de dikkat çeken devre birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile Teğmen İ. ihraç riski ile karşı karşıya kaldı.

Edilen yeminin mezuniyet töreninin ardından edilmesine rağmen usulsüz olduğu söylendi. Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'un ortaya çıkardığına göre de; aynı yeminin de tam 15 gün önce Özel Kuvvetler'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak da vardı. Çok sayıda komutan yemini alkışladı.

İşte o yemin: "Ant içeriz ki; Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller, karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk İstikbalinin evlatlarıyız! Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz! Ne mutlu Türküm diyene!”

15 gün önce Özel Kuvvetlerin aynı yemini ettiği ortaya çıktı. Zeki Üçok ortaya çıkarttı. Teğmenler ordudan atılıyor

Üçok, Halk TV'de Gülşah Ekinci'nin programında teğmenlere giden tebligatı okudu. Üçok, Özel Kuvvetler'in ettiği yemini etmeleri nedeniyle teğmenlerin disiplinsizlik yaptığı iddia edilen tebligatta yazılanları şöyle aktardı:

"Oradaki iki teğmenimize gönderilen suçlama. Türkiye'de neyle suçlandıklarını öğrenmiş olsun... 'Mevzuattan kaldırılan andın tören alanında okunması için sıralı amirleri talepte bulunulması, sıralı amirlerinizce her seferinde kendinize olumsuz cevap verilmesine rağmen, törenden bir gün önceki gece, devre birincisinin isteği çerçevesinde, 30 Ağustos 2024 günü, tören alanında andın okunması için planlama yaptığınız ve tören günü sahanın ortasında toplanan grubu idare ettiğiniz ve devre birincisi tarafından mevzuattan kaldırılan andın okunması için ortam hazırladığınız, ayrıca okunan anda iştirak ettiğiniz tespit edilmiştir. Yani bu anda iştirak etmek de suç olarak kabul edilmiş. Askeri mahalde (tören alanında) program dışı ve durumdan izinsiz olarak icra edilen eyleminizin askeri hizmete olan olumsuz etkisi, disiplinsizliğin işlendiği yer ve iş gününün sonuçlarının TSK'ya menfi etkiler ve askeri disiplinin geçmeyecek şekilde ağır biçimde zedelenmesi gerekçesiyle 6413 Sayılı Kanun'un 20. taksim 1.C ve TSK Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca hizmete engel bulunmak disiplinsizliğinin oluşabileceği değerlendirilen eylemleriniz hakkında Silahlı Kuvvetler'den ayırma cezası maksadıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edileceğinizden, konuya ilişkin savunmanızı yapınız.' Mevzuattan kaldırılan andın okunması suç sayılmış."

Kaynak: Halk TV