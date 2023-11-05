İfadelerinde dikkat çeken detaylar: Aylık gelirlerini açıklayan çift, lüks hayatı nasıl yaşadıklarını açıklayamadı!
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın Emniyet'teki ifadeleri ortaya çıktı.
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatı üzerine 1 Kasım'da saat 01.15'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ile çiftin avukatları Haydar Enes Çetinkaya ve Ahmet Gün'ün de olduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 18'inin sabah erken saatlerde emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AYLIK GELİRLERİ NE KADAR?
Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı.
Dilan Polat ve Engin Polat’a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya ‘çocuklarımızın okulu’ için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.
BEN REKLAM YÜZÜYÜM
Öte yandan Dilan Polat’ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, “Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm” şeklinde cevap verdiği belirtildi.
‘Bu gelirle bu kadar lüks hayatı nasıl yaşıyorsunuz’ sorusuna ise çiftin cevap veremedikleri öğrenildi.
Sıla Doğu'nun da ifadesinde kendisinin hiçbir ilişkisi olmadığını, adına şirketler açıldığını ve kendisinin reklam yüzü olduğunu söylediği öğrenildi. Avukat Ahmet Gün'ün ise kendisine ne denildiyse onu yaptığını belirttiği bilgisine ulaşıldı.
ENGİN POLAT: DAHA ÖNCE İFLAS ETTİM
Engin Polat ise ifadesinde, para aklamadıklarını, yolsuzluk yapmadıklarını iddia ederek, elde edilen tüm gelirlerin ticari ilişkiler sayesinde olduğunu, daha önce şirket açtığını, iflas ettiğini ancak tekrar başladığı işlerde başarılı olduğunu söylediği belirtildi.
Öte yandan, adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleri Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 Cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.
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Cumhuriyet Emniyet para sosyal medya
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Aydın’da sel sularına kapıldılar: 2 ölü
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve 2 kişinin kaybolmasına neden oldu.
Yayınlanma: 08:02 - 05 Kasım 2023 Güncellenme: 08:12 - 05 Kasım 2023
Aydın’da meydana gelen şiddetli yağışlar ayrıca Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde selin oluşmasına yol açtı.
Demirçay Mahallesi’nde meydana gelen selde 5 aracın sulara kapıldığını ve 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını 1 kişinin ise arandığı bildirildi.
Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.
İZMİR’DE DE BİR KAYIP
Güzeltepe Mahallesi’nde de bir kişinin kaybolduğu kaydedildi ve İzmir’den takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Sel felaketi nedeniyle bölgede can kayıpları ve hasarlar meydana geldi. (DHA)
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatı üzerine 1 Kasım'da saat 01.15'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ile çiftin avukatları Haydar Enes Çetinkaya ve Ahmet Gün'ün de olduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 18'inin sabah erken saatlerde emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AYLIK GELİRLERİ NE KADAR?
Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı.
Dilan Polat ve Engin Polat’a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya ‘çocuklarımızın okulu’ için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.
BEN REKLAM YÜZÜYÜM
Öte yandan Dilan Polat’ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, “Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm” şeklinde cevap verdiği belirtildi.
‘Bu gelirle bu kadar lüks hayatı nasıl yaşıyorsunuz’ sorusuna ise çiftin cevap veremedikleri öğrenildi.
Sıla Doğu'nun da ifadesinde kendisinin hiçbir ilişkisi olmadığını, adına şirketler açıldığını ve kendisinin reklam yüzü olduğunu söylediği öğrenildi. Avukat Ahmet Gün'ün ise kendisine ne denildiyse onu yaptığını belirttiği bilgisine ulaşıldı.
ENGİN POLAT: DAHA ÖNCE İFLAS ETTİM
Engin Polat ise ifadesinde, para aklamadıklarını, yolsuzluk yapmadıklarını iddia ederek, elde edilen tüm gelirlerin ticari ilişkiler sayesinde olduğunu, daha önce şirket açtığını, iflas ettiğini ancak tekrar başladığı işlerde başarılı olduğunu söylediği belirtildi.
Öte yandan, adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleri Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 Cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.
Öte yandan aylık gelirlerini 150-200 bin olarak beyan eden çiftten Dilan Polat'ın bir televizyon programında aylık 1 milyon lira yardım yaptığını söylemesi gündem olmuştu.
Dilan Polat, bazen alışveriş merkezine giderek bir günde 750 bin lira harcadığını söylemişti.
TUTUKLANDILAR
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 16’sı tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Saat 20.40 sıralarında başlayan ifade işlemleri yaklaşık 6 saat sürdü. İfadesi alınmak üzere duruşma salonuna giren Dilan Polat’ın fenalaştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kararın ardından Dilan Polat, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdı.