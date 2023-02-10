İdrarını içip annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı: 17 yaşındaki Adnan enkaz altındaki 94 saati anlattı

Gaziantep’te yıkılan 5 katlı Gölgeler Apartmanı enkazının altında kalan ve 94 saat sonra yürüyerek çıkan Adnan, hastanede yaşadığı saatleri anlattı.

Son Güncelleme:

Gaziantep’te yıkılan 5 katlı Gölgeler Apartmanı’nın enkazından 94 saat sonra AFAD ekiplerince yürüyerek çıkartılan Adnan Muhammet Korkut, idrarını içip, annesinin yetiştirdiği çiçekleri yiyerek hayatta kaldığını belirtti.

Şehitkamil ilçesinde enkaz altında kalan ve 94 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut ailesinin yüzünü güldürdü. Hastanede annesinin başından ayrılmadığı Adnan, İHA ekibine yaşadığı anları anlattı.

Salonda yatarken depremin olmasıyla enkaz altında kaldığını ifade eden Adnan Muhammet Korkut, şunları söyledi:

"Üşümemek için üzerime battaniyeyi aldım. Hayatta kalmak için kendi idrarımı içtim. Annemin yetiştirdiği çiçeklerin parçaları vardı onu yedim. Ayaklarım da donuyordu. Bir parça kıyafet buldum. Ayağıma çorap yaptım. Süreyi öyle geçirdim. Bulunduğum alan evin salonu ama dirseğimle elimin boşluğu arasında. Diz üstü yürüyemiyordum, asker yürüyüşü yaptım. O şekilde hayatta kalmaya çalıştım. Telefonumu kaybetmiştim ilk başta. 6 saat sonra alarm çaldı. Telefonu elime aldım. Şebeke çekmiyordu. Şebekenin çekmesi için taşların içinde mücadele ettim. 25 dakikada alarm kurdum ki yardım gelirse duysunlar ve uyuyup kalmayayım.

Şarj ikinci günü bitti. Çaresizce AFAD’ı bekledim. Dışarıdan çığlık sesleri geliyordu. Köpeğim vardı küçük onun sesi geliyordu. Onların sesi bana geliyor benimkisi gitmiyordu. Sadece yardım bekledim. O an Rabbimden istedim. Rabbimi dilimden düşürmedim. Çıkmak için dua ettim hep. Kendini çaresiz yalnız hissediyorsun, her şeyin boş olduğunu hissediyorsun. Yardımı tek AFAD’dan bekledim. Annemden babamdan ulaşırım diye. Annemle babam kardeşlerim yaşıyor mu, bunun stresi de üzerimdeydi. Kendimi yırttım. Namaz kılmaya çalıştım. Vakit geçmiyordu ilahi okudum.

Elimde değnek parçası vardı. Tavana vura vura sesimi duyurmaya çalıştım. 4. gününde AFAD ekibi sağolsun yardıma geldi. Ondan dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Allah kimsenin başına vermesin."

'ÇIKAR ÇIKMAZ SU İSTEDİM'

Karnı acıktığında annesinin yetiştirdiği çiçeklerden yediğini anlatan Adnan Korkut, şöyle devam etti:

“Onlar da deprem anında ortalığa karışıyor. Annemin yetiştirdiği çiçeklerden biraz yedim. Karnımı doyururum diye. Suyu da kendi idrarımla yetinmeye çalıştım. Ekiplerin bana ulaştığı an sesimi son bir defa kullanmaya çalıştım. Günleri takip ediyordum. Rabbim bugün Cuma akşamı olacak. Rabbim güzel haber diye dua ettim. Yanımdan bağırış sesleri geliyordu. Elimdeki sopayı tavana vura vura kırdım. Can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ekipler seslerini bana ulaştırdılar. Yerim belli olmadığı için kıramadılar. Ekipler üzerimdeydi. Beni biliyorlar ama sesimi duyamıyorlardı.

Sonra baktım uzaktan bir delikten bir ışık geldi. Adnan dediler. Neredesin dediler. Yaşıyorum dedim. Dediğimiz yere gelebilecek misin dediler. Sonra bir süre 5 saat bekledim. Ondan sonra kendi çabalarımla çıktım öyle oldu. Çıkar çıkmaz sadece su istedim. Suya çok ihtiyacım vardı. Annem bana güzel bir yemek yapar, teyzemlere gideriz güzel bir yemek yeriz diye. Galatasaraylıyım. Biraz fanatiğim. Benim pazartesi günü öğlen uçağım vardı. Eskişehir’e gidecektim. Eskişehir’e transfer olacaktım. Hayal kırıklığına uğradım. AFAD, GASKİ ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İsrail arama kurtarma ekibi 102 saat sonra bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı İsrail arama kurtarma ekibi 102 saat sonra bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı
Kardeşiyle birlikte 100 saat sonra enkazdan çıkarıldı: Kurtarılırken Zeynep Bastık dinlemek istedi 100 saat sonra enkazdan çıkarıldı: Kurtarılırken Zeynep Bastık dinlemek istedi
Celal Şengör ile Murat Bardakçı arasında ilginç diyalog: 'Kimin yalakası oldun?' Celal Şengör ile Murat Bardakçı arasında ilginç diyalog: 'Kimin yalakası oldun?'
Depremzede kadın isyan etti: "Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor" Depremzede kadın isyan etti: "Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor"
Show TV muhabiri gerçeklerden kaçtı: 'Haberci', mikrofon uzattığı depremzede yokluğu anlatınca sözlerini bitirmesine izin vermedi Depremzede sözlerini bitiremedi: Show TV muhabiri gerçeklerden kaçtı
Ünlü Youtuber, yardım gelmeyince arkadaşının annesini enkaz altından kendisi çıkardı Ünlü Youtuber, yardım gelmeyince arkadaşının annesini enkaz altından kendisi çıkardı
Binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti Binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti
Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi
Bakan Nebati: Her şey kontrol altında, sıkıntı yanlış haberler Bakan Nebati: Her şey kontrol altında, sıkıntı yanlış haberler
Yıldız Tilbe'ye tepki yağıyor Yıldız Tilbe'ye tepki yağıyor
Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı
Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı Baraj suları altında kalacak Yusufeli'nde yavru köpekler iş makinesiyle kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz