İddia: Yavuz Ağıralioğlu, konuşmadan önce Akşener'e haber vermiş

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP'ye çeşitli suçlamalar yönelttiği, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız", "Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" gibi ifadeler kullandığı açıklaması öncesi Genel Başkan Meral Akşener'i bilgilendirdiğini söyledi.

"Öğrendiğime göre Yavuz Bey sokağın ve parti teşkilatlarının sesini yansıttığını düşünüyor. Parti teşkilatlarının çoğu değil tamamının kendisi ile birebir aynı düşüncede olduğu inancında" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Konuşmasını yapmadan önce Genel Başkanı Sayın Akşener’e haber vermiş. İçeriği paylaştığını zannetmiyorum ancak ne minvalde konuşacağını tahmin etmek çok güç değil.

Fakat Meral Hanım’ın bilgisinin olması onayının olduğu anlamına gelmiyor. Parti içinde ifade özgürlüğüne çok önem veren bir lider Akşener. Hatta İYİ Partililer hep 'bizde izin alınmaz, herkes özgürce konuşur, genel başkan konuşmaktan çok dinlemeyi tercih eder' diyorlar.

Kısacası Yavuz Ağıralioğlu Sayın Akşener’e bilgi vererek çıkmış kürsüye.

'İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR'

Bundan sonra ne olur? İstifa etmeyi düşünüyor mu? Soruşturdum. Kesinlikle öyle bir düşüncesi yok. Partisinde kalmak istiyor. Ancak İYİ Parti ne yapar? İhraç etmek için düğmeye basar mı? Ya da istifasını ister mi?

Parti kaynaklarına sorduğumda istifa talebi yönünde bir hava görmedim. İstifasının istenmesi başka tartışmaları beraberinde getirecektir deniyor nitekim kabul edelim maalesef Yavuz Bey’in söylediklerinin parti teşkilatlarında hakikaten de bir karşılığı var."

Yazının tamamı.