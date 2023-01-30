İddia: Hakim, kendisini reddeden kadına kumpas kurdu; masaya erkek gelince 'uyuşturucu' ihbarı yaptı

Konya Çumra'da Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İsmail E., güzellik merkezi bulunan S.K. ile bir yakını aracılığıyla tanıştı. Önce sosyal medya üzerinden mesajlaşan S.K. ve Hakim İsmail E., daha sonra buluşmaya karar verdi.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre ikili Selçuklu İlçesindeki bir otelin restoranında bir araya geldi. Yemek yerlerken S.K.'yı arkadaşı Ö.B. aradı. İsmail E. "Arkadaşının gelmesini istemiyorum, duracak mı çok" dedi. S.K. ise "Gelecek, zaten iş görüşmemiz var, bende fazla durmayacağım, o da durmaz muhtemelen" diye karşılık verdi.

Ö.B. geldikten bir süre sonra İsmail E., masayı terk etti. S.K.'ye mesaj atan hakim İsmail E. "Yaptığın büyük saygısızlık. B.k ettin gecemi çok teşekkür ederim. Yanındaki kırıkla iyi muhabbetler sana. Sen böyle tipleri hakkediyorsun" mesajı gönderdi. Ardından da iddiaya göre polisi arayarak S.K. ve Ö.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarında bulundu.

S.K., Ö.B. ile otururken restorana polis geldi. S.K.'ye uyuşturucu ihbarı olduğunu arama yapacaklarını söyleyen polisler, personelin kullandığı odada S.K ile Ö.B.'nin üzerini aradı. S.K., kendisini ihbar edenin İsmail E. olduğunu düşünerek şikayetçi olacağını söyledi. WhatsApp mesajlarını da polise teslim eden S.K. hakimden şikayetçi oldu.

S.K.'nin şikayeti üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada hakimin, polisi arayarak S.K. ve Ö.B.'nin ifadelerine ulaşmaya çalıştığı da tespit edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturmanın ardından yaşananlar Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. HSK 1. Dairesi hakim İsmail E. hakkında soruşturma izni verdi.