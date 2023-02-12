İddia: AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı, inşa ettiği site yıkılınca kayıplara karıştı, 'niye gözaltına alınmıyor?'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, bu binaları yapan müteahhitlere açılan soruşturmalara çevrildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Gazeteci Bahadır Özgür ise, AKP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği 140 daireli sitenin depremde yıkıldığını belirterek şu iddiayı ileri sürdü:

"Yüzlerce kişi enkazda kaldı. Onun ilk yaptığı şey Twitter hesabını kapatıp ortalıkta görünmemek oldu. AKP'li başkan niye gözaltına alınmıyor? Yurt dışına mı kaçtı?"