İddia: AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı, inşa ettiği site yıkılınca kayıplara karıştı, 'niye gözaltına alınmıyor?'

Gazeteci Bahadır Özgür, Kahramanmaraş'ta inşa ettiği 140 daireli site depremde yıkılan AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'un 'kayıplara karıştığını' söyledi: "Niye gözaltına alınmıyor? Yurt dışına mı kaçtı?"

Son Güncelleme:
İddia: AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı, inşa ettiği site yıkılınca kayıplara karıştı, 'niye gözaltına alınmıyor?'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, bu binaları yapan müteahhitlere açılan soruşturmalara çevrildi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Gazeteci Bahadır Özgür ise, AKP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği 140 daireli sitenin depremde yıkıldığını belirterek şu iddiayı ileri sürdü:

"Yüzlerce kişi enkazda kaldı. Onun ilk yaptığı şey Twitter hesabını kapatıp ortalıkta görünmemek oldu. AKP'li başkan niye gözaltına alınmıyor? Yurt dışına mı kaçtı?"

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Oğuzhan Uğur'dan Tarkan itirafı.. Bir süredir hedefteydi Oğuzhan Uğur'dan Tarkan itirafı.. Bir süredir hedefteydi
Kahramanmaraş'ta depremzedeler isyan etti: Bu memlekete kimse oy için gelmesin, çocuklarımız donuyor Depremzedeler isyan etti: Bu memlekete kimse oy için gelmesin, çocuklarımız donuyor
Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor
Gezi tutuklusu Yüksek Mimar Mücella Yapıcı'dan uyarı: Enkazlar kaldırılmadan kanıt toplanmalı! Gezi tutuklusu Yüksek Mimar Mücella Yapıcı'dan uyarı: Enkazlar kaldırılmadan kanıt toplanmalı!
ÇOK OKUNANLAR
İhmalin faturası büyük: Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti? Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti?
İBB'nin deprem kitapçığı yeniden gündemde: İlçe ilçe beklenen yıkım ve can kayıpları İBB'nin kitapçığı yeniden gündemde: İlçe ilçe beklenen yıkım ve can kayıpları
63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış 63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış
Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor? Prof. Yaltırak anlattı: Hangi fay hattında yıkıcı deprem bekleniyor?
Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda? Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda?