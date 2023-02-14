İBB'den yardım çağrısı: Yenikapı'ya gelin, gönüllü arkadaşlar yoruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği yardımların organize edildiği merkeze gönüllü çağrısı yapıldı; çalışanların yorulduğu belirtildi ve "Nöbet değişimi zamanı" denildi.

Son Güncelleme:
İBB'den yardım çağrısı: Yenikapı'ya gelin, gönüllü arkadaşlar yoruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kahramanmaraş depreminden etkilenen depremzedelere gönderilecek paketlerin yollanması için yardım çağrısında bulundu.

Polat, "Gönüllü arkadaşlar size ihtiyacımız var, 3 gündür gıda destek paketlerine geçtik. Günlerdir aralıksız çalışan gönüllü arkadaşlar çok yoruldu. Yenikapı’ya gelin arkadaşlar, nöbet değişimi zamanı. Adres: Yenikapı Gösteri Merkezi" ifadelerini kullandı.

İBB'nin organize ettiği yardımlar Yenikapı'daki merkezde toplanarak deprem bölgesine gönderiliyor. 

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük
Haluk Levent kaza geçirdi Haluk Levent kaza geçirdi
Kanal D herkesi üzdü.. Yargı kaç hafta ekrana gelmeyecek? Kanal D herkesi üzdü.. Yargı kaç hafta ekrana gelmeyecek?
Gıda Mühendisleri Odası'nın görev alma talebine bakanlıklardan yanıt yok Gıda Mühendisleri Odası'nın görev alma talebine bakanlıklardan yanıt yok
ÇOK OKUNANLAR
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: 45 il, 110 ilçe fay üzerinde MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: 45 il, 110 ilçe fay üzerinde
'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek' 'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek'
‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler ‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler
Taha Duymaz'a ne oldu? Sosyal medyada çarpıcı iddialar Taha Duymaz'a ne oldu? Sosyal medyada çarpıcı iddialar
Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı! Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı!