İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın Babası Muharrem Aslan Hayatını Kaybetti

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan için Garip Dede Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından cenazesinin memleketi Sivas’ta toprağa verileceği bildirildi.

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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın Babası Muharrem Aslan Hayatını Kaybetti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan, Garip Dede Cemevi’ndeki düzenlenecek törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın Babası Muharrem Aslan Hayatını Kaybetti - Resim : 1

SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLECEK

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan için Garip Dede Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Muharrem Aslan'ın cenazesi memleketi Sivas'a toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

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