İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın Babası Muharrem Aslan Hayatını Kaybetti
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan için Garip Dede Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından cenazesinin memleketi Sivas’ta toprağa verileceği bildirildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan, Garip Dede Cemevi’ndeki düzenlenecek törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.
SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLECEK
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Muharrem Aslan için Garip Dede Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Muharrem Aslan'ın cenazesi memleketi Sivas'a toprağa verilecek.
Kaynak: ANKA
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