Hırsızlığın Böylesi! 4 Kadın 100 Kiloluk Dev Dolabı Sırtlayıp Götürdü

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İstanbul Avcılar’da tamir edilmek üzere bir iş yerinin önüne bırakılan yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki gardırop tipi buzdolabı, kamyonetle gelen dört kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz Atacan’a ait ev aletleri tamir atölyesine onarım için getirilen iki kapılı gardırop tipi buzdolabı, iş yerinin önüne bırakılarak demirlere kilitlendi.

Dün sabah saat 06.30 sıralarında sokağa gelen bir kamyonetten inen dört kadın, piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu belirtilen buzdolabının yanına gitti. Şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken, diğerleri buzdolabının kapılarını açarak iç kısmını ve motorunu kontrol etti. Kadınlardan biri zincire bağlı kilidi çözerken, iki kişi eldiven giydi.

Daha sonra dört kadın yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki buzdolabını bahçe kapısından çıkarıp kaldırım ve park halindeki araçların arasından geçirerek kamyonete yükledi. Şüpheliler, buzdolabını araca aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibi Deniz Atacan sabah işe geldiğinde buzdolabının yerinde olmadığını gördüğünü, Atacan daha sonra güvenlik kamera görüntülerini izleyince durumu anladığını belirterek şunları söyledi:

'4 ERKEĞİN GÖTÜREMEDİĞİ DOLABI...'

“Bizim 4 erkeğin getirip buraya bırakamadığı kocaman gardırop gibi dolabı sabaha yakın saat 06.30 sıralarında 4 tane kadın taşıyıp götürüyor. Bir tanesi de kapının önünde gözcü olarak bekliyor. 4 kadın arabaya atıp götürüyorlar. Birkaç gün önce de şu köşedeki yıkılan binadan demir falan çalınmış. Gece gelip dolabı açıp, bakıyorlar daha sonra arka tarafta kilidi kırıp alıp götürüyorlar. Bayağı bir güçlü kuvvetli kadınlar. Bizim 4 erkeğin sırtlayıp götürmediği dolabı 4 kadın götürüyor. Hayretler içinde kaldık. Kapıyla araba arasında çok küçük bir mesafe var onu oradan nasıl çıkardılar, hayret içerisinde izledik. Gerçekten çok profesyonel şekilde götürdüler dolabı. Çizmeden, dolaba zarar vermeden…”

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA