Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğun istismarı davası bugün başlıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda ilk duruşma bugün görülecek. Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Tepkiler üzerine Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine duruşmayı 30 Ocak 2023 tarihine çekmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede H.K.G.'nin 6 yaşındayken evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. Daha sonra gözaltına Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılacak. Ayrıca duruşmaya İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği de katılacaklarını duyurdu. Anadolu Adalet Sarayında bugün saat 10.00'da başlayacak duruşmada geniş güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.

YAYIN YASAĞI İSTENDİ

Bu arada davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe vererek, davada gizlilik kararı alınarak duruşmaların kapalı yapılmasını ve davaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Eğer gizlilik kararı konulursa duruşmaya yalnızca sanık, mağdure ve taraf avukatları katılacak. Diğer izleyiciler ve basın mensupları ise salondan dışarı çıkarılacak.

İddianameyi hazırlayan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı Ercan Ateş'in görev yerinin değiştirilmesinin ardından bakanlığın gizlilik talep etmesi "Dava kamuoyunun gözünden kaçırılmak isteniyor" yorumlarına neden oldu. Olayı soruşturan savcı Ateş, yazdığı iddianamenin ardından aile suçlarıyla ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atanmıştı.

RUH SAĞLIĞI BOZULDU

Mahkemenin H.K.G.'nin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan istediği rapor tamamlandı. 25 Ocak 2023 tarihli rapor, mahkemeye gönderildi. DW Türkçe'de yer alan habere göre; raporda H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu ifade edildi. Raporun sonuç bölümünde, şöyle denildi: "Yukarıdaki tıbbi belgeler ve dava dosyasının tetkikinde elde edilen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde; (…) mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, H.K.G'nin olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliği ile mütalaa olunur."