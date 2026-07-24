Hazine Yardımı Alıp, Seçime Girebilecekler mi? 6 Kritik Soruda Özgür Özel’in 'YENİ Parti'si

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesi, Türk siyasetinde tarihi bir bölünmeyi beraberinde getirdi. Kurultay delegelerinin iradesinin yargı kararıyla bozulmasına tepki gösteren Özgür Özel cephesi, İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vererek YENİ Parti’yi resmen kurdu. Partinin hangi çizgide siyaset yapacağı, kaç milletvekiline sahip olacağı ve CHP’li belediye başkanlarının durumunun ne olacağı merak konusu oldu.

İşte TBMM’de 91 sandalye ile ana muhalefet koltuğuna oturan YENİ Parti hakkında tüm merak edilenler...

YENİ PARTİ'NİN KURULMA SÜRECİ

CHP’deki değişim sürecinin temeli, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan tartışmalara dayanıyor. Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülük ettiği değişim hareketi, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda sonuç verdi. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık genel başkanlık dönemi sona ererken, Özgür Özel CHP’nin yeni genel başkanı oldu.

Ancak aradan geçen sürenin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararı siyasi dengeleri değiştirdi. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesi gündeme gelirken, yaşanan belirsizlik Özgür Özel ve ekibinin CHP’den ayrılma kararında etkili oldu.

KAÇ MİLLETVEKİLİYLE MECLİS'TE OLACAK?

YENİ Parti, kuruluş aşamasına güçlü bir Meclis desteğiyle başladı. Özgür Özel’le birlikte CHP’den ayrılan milletvekili sayısının 91 olduğu belirtilirken, parti TBMM’de bu sandalye sayısıyla siyasi hayatına başladı.

CHP içinde ise farklı grupların oluştuğu ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın yaklaşık 20 milletvekilinin bulunduğu, Özel yönetimine mesafeli ancak Kılıçdaroğlu grubunda da yer almayan yaklaşık 25 milletvekilinin olduğu belirtiliyor.

HAZİNE YARDIMI DURUMU

YENİ Parti’nin kuruluşuyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de mali kaynakları oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP’nin aldığı hazine yardımından YENİ Parti’nin milletvekili oranına göre pay alması yönündeki önerisi tartışma yaratsa da mevcut yasal düzenlemeler bu paylaşımın önünde engel oluşturuyor.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre devlet yardımı, son milletvekili genel seçimindeki oy oranlarına göre yapılıyor. Yardımdan yararlanabilmek için partilerin seçimlere katılmış olması ve belirli oy oranını aşması gerekiyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE YAPACAK?

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, YENİ Parti açısından en kritik başlıklardan biri de CHP’li belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin geleceği. Şu ana kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın YENİ Parti’ye katılmayacağı yönünde açıklamalar yaptığı belirtiliyor.

YENİ Parti yönetiminin ise belediye başkanlarına toplu geçiş çağrısı yapmayı planlamadığı ifade ediliyor. Bu kararın arkasında, belediye yönetimlerinde yaşanabilecek siyasi ve hukuki sorunların önüne geçme düşüncesinin olduğu aktarılıyor.

SEÇİM İÇİN BU ŞARTLAR GEREKİYOR

Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle partilerin genel seçimlere katılabilmesi için en az 41 ilde teşkilatlanması ve seçimden en az 6 ay önce büyük kongresini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Geçmişte bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için TBMM'de grup kurması yeterli kabul edilirken, 2022 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte bu şart değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre siyasi partilerin seçime girebilmesi için en az 41 ilde teşkilatlanmış olması ve seçim tarihinden en az altı ay önce büyük kongresini gerçekleştirmiş bulunması gerekiyor.

HANGİ ÇİZGİDE OLACAK?

Özel’in ayrıca CHP’nin "6 ok" vurgusunu sürdürmesi, Yeni Parti’nin Atatürk ilke ve devrimleri, laiklik, hukuk devleti, parlamenter demokrasi ve sosyal demokrat değerler üzerine kurulu bir siyaset anlayışı izleyeceği mesajı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Gazete Oksijen