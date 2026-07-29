Hayata Döndüren Doktor Sosyal Medyada Gündem Oldu! O Anlar Milyonlarca Kez İzlendi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e otomobil çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aktiz ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdullah Aktiz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce aracın kaputuna düşen Aktiz, ardından yola savruldu.

SANİYELERLE YARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sırasında kalbinin durduğu belirlenen Aktiz'e sağlık görevlileri sedye üzerinde kalp masajı yaptı. Dakikalar süren müdahalenin ardından Aktiz'in kalbi yeniden çalıştırıldı.

Sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığı o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Abdullah Aktiz'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA