Havalimanı Yakınlarında Bulunan Cesedin Kaybolan İşitme Engelli Vatandaş Olduğu Belirlendi

Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bulunan cesedin Sürmene’de selde kaybolan işitme engelli şahsa ait olduğu belirlendi.Trabzon’da önceki...

Havalimanı Yakınlarında Bulunan Cesedin Kaybolan İşitme Engelli Vatandaş Olduğu Belirlendi

Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bulunan cesedin Sürmene’de selde kaybolan işitme engelli şahsa ait olduğu belirlendi.
Trabzon’da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen mahallerden biri olan Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir’i (65) arama çalışmaları sürerken, olay yerine yaklaşık 35 km mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.
Sahilden açıkta vatandaşlar tarafından görülen ve ağaç parçaları ile çalılara takılı haldeki ceset için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı. Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Çocuklarının cesedi teşhis ettiği ve şahsın Sürmene’de selde kaybolan Ali Kemal Demir olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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