Hataysporlu Atsu enkazdan çıkartıldı, Taner Savut'a ulaşılamıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremde, Hatay'da enkaz altında kalan, Hataysporlu Christian Atsu'nun enkaz altından çıkartıldığı açıklandı. Sportif direktör Taner Savut'a ise halen ulaşılamadı. 

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Hataysporlu Atsu enkazdan çıkartıldı, Taner Savut'a ulaşılamıyor

6 Şubat Pazartesi günü yaşanan deprem sonrası Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a ulaşılamıyordu.

Sabah saatlerinde Radyo Gol'e konuşan Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." dedi.

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