Hasibe Eren'den 'Sıdıka' paylaşımı: Susarsan sıra sana da gelir

Oyuncu Hasibe Eren, 'Sıdıka' dizisinin bir sahnesini paylaşarak, "Tüm bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir" yazdı.

Son Güncelleme:
Hasibe Eren'den 'Sıdıka' paylaşımı: Susarsan sıra sana da gelir

Oyuncu Hasibe Eren, 1997-2003 yılları arasında Show TV'de yayınlanan komedi dizisi 'Sıdıka'dan bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaştı. Eren paylaşımına, "'Tüm bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir', Atilla Atalay’ın müthiş kalemi" notunu düştü. 

'SUSARSAN SIRA SANA DA GELİR'

Videoda Eren'in canlandırdığı karakter, "Bir tek başkalarının başına gelir zannediyorsun di mi? Uzaklarda deprem olur, birilerinin otobüsü devrilir, başkaları kurşunlara kurban gider, ancak elalemin çocukları kör zindanlarda kaybolur di mi? Tüm bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir" diyor. 

Etiketler
Hasibe Eren
Son Güncelleme:
CHP'li Ahmet Akın: 166 milyar liralık geri dönüşüm değeri depremzede vatandaşlarımızın hakkı CHP'li Ahmet Akın: 166 milyar liralık geri dönüşüm değeri depremzede vatandaşlarımızın hakkı
Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor
Banyodaki, duştaki kireç lekelerini söküp atıyor. Ovalamaya bile gerek yok Banyodaki, duştaki kireç lekelerini söküp atıyor. Ovalamaya bile gerek yok
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu yaşamını yitirdi Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu yaşamını yitirdi
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı' Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı'