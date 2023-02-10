Haluk Levent: Cumhurbaşkanlığı İletişim'den aradılar, inanmayın öyle haberlere

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, kimsenin çalışmalarına engel olmadığını belirterek "Cumhurbaşkanlığı İletişim'den aradılar. 'Bir sıkıntınız olursa arayın' dediler. İnanmayın öyle haberlere" ifadesini kullandı.

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Haluk Levent: Cumhurbaşkanlığı İletişim'den aradılar, inanmayın öyle haberlere

10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevresince hedef gösterilen Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, yeni bir açıklama yaptı. 

"Ahbapların çalışması engelleniyormuş" sözüne tepki gösteren sanatçı, şunları söyledi:

"Valisinden komutanına Ahbaplara hep destek verildi şu 4 günde. Özge Özpirinççi bugün Ahbap'tayken Cumhurbaşkanlığı İletişim'den aradılar. 'Bir sıkıntınız olursa arayın' dediler. Yani kimse çalışmalarımıza engel değil. İnanmayın öyle haberlere."

NE OLMUŞTU?

Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, ilk dakikadan itibaren gönüllüleri organize ederek enkaz altında kurtarma çalışmalarına destek oldular. Ayrıca topladıkları bağışlarla birçok eksikliğin giderilmesinde önemli rol oynadılar. Ancak AKP ve MHP'li isimlerin hedefi olmaktan kaçamadılar.

İlk olarak MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden geçen yıl aralık ayında istifa eden Birol Gür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var" ifadesini kullandı.

Akabinde AKP Yönetim Kurulu üyesi Berk Can Doğan, "On binlerce gönüllünün emeğini, alın terini bu ikisine yedirmemek lazım" tepkisini gösterdi. 

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Turgay Güler de katıldığı programda "Haluk Levent'e 1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" diye konuştu.

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