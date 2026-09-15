Hakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı Mesajı! 'Daha Fazla Felakete Yol Açmadan Durması Gerekiyor'

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Fidan, daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'15 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN KURUMLARIMIZ ÇALIŞMAKTADIR'

Bayramov ve ekibine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bakan Fidan, “Kadim dostluğumuzla önemli sorunların üstesinden geliyoruz. Tek millet iki devlet prensibiyle hareket eden bir ilişkimiz var. Bu konudaki liderliklerinden dolayı Cumhurbaşkanlarımıza da minnetlerimizi ifade etmek istiyoruz. Bugün çok detaylı görüşmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev tarafından da kabul edildim. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. Azerbaycan'la ilişkilerimizin en önemli sacayaklarından birini ekonomik ve ticari iş birliğimiz teşkil etmekte. Karşılıklı yatırımlarımız ve ortak projelerimiz her gün artmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından koyulan 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için bütün kurumlarımız çalışmaktadır. Savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğimize önemli bir zemin hazırladık. Savunma sanayilerimiz arasında derinleşen iş birliği bu ortaklığın en büyük yansımasıdır. Karabağ'ın işgal altında bulunduğu yıllar boyunca Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemiştir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sürecin tamamlanmasıyla bölgemizde yeni bir iş birliği döneminin başlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İRAN'IN GÜVENLİĞİ BÖLGEMİZİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR’

Bakan Fidan, İran'la ilgili gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan'ı da çok yakından ilgilendirdiğini söyledi. İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahının bölgeyi doğrudan etkilediğinin altını çizen Fidan, şunları kaydetti:

“Bu bakımdan mevcut ihtilafın bir an önce diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Krizin çözümü ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ilgili tüm taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz.”

'SAVAŞIN KARADENİZ'DE DE YAYILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bayramov ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya Savaşı'nı da görüştüklerini bildirdi. Savaşın Karadeniz'i de ciddi şekilde etkilediğini aktaran Fidan, “Çatışmalar ara vermeden devam ederken sivil kayıp ve yıkım da her geçen gün artmakta. Krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Montrö Boğazlar sözleşmesini titizlikle sağladık ve başarılı olduk. Ancak son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Hayatını kaybeden denizcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil” diye konuştu.

'BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI HARCAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Taraflara gerekli uyarıları yaptıklarını vurgulayan Fidan, “Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi artırdık. Nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz. Savaş yıpratma savaşından yok etme savaşına dönmüş durumda. Hedef alınmayan hiçbir yer yok. Sivil zayiatların giderek arttığını görüyoruz. Biz bu resmin nereye gideceğini savaşmayı bilen bir millet olarak en başından söylemiştik. Daha fazla felakete yol açmadan durması gerekiyor. Taraflar mutabakata varmak için çabaları artırdı hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla görüşmeler devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

'ENERJİ KONUSUNDA BÜYÜK BİR İŞBİRLİĞİMİZ VAR'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Kafkas İslam Ordusu'nun 108 yıl önce Bakü'yü işgalden kurtarmasının yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin anlamlı olduğuna değinerek, “İki ülke arasında benzeri olmayan bir ilişki var. Bütün kahramanlarımızı minnettarlıkla anıyoruz. Enerji konusunda büyük bir iş birliğimiz var ve COP31 konusunda da Türkiye'ye tüm desteğimizi sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA