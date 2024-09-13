Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Sıkıştı!

Olay, İstanbul Sultanbeyli İlçesi,Tem Otoyolu Ankara istikametinde saat 13.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, D.P. hakimiyetindeki Ford marka 41ANK 625 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağındaki refüje çarptı, ardından da yan yatarak durabildi.

Kazada araç şoförü D.P. araç içerisinde sıkıştı. Seyir halindeki diğer sürücüler tarafından aracın ön camı kırılarak sürücü araçtan çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA