Güvenlik kaygısı artmaya devam ediyor: Konsoloslukların ardından Pierre Loti Fransız Lisesi geçici olarak kapatıldı

Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, saldırı tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı bildirildi.

Velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciiler ile bağlantılı olarak Beyoğlu Yerleşkesi 2 ve 3 Şubat günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve elbette sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tarabya yerleşkesi açık kalacaktır. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz. Gelişmeleri dikkatle takip etmekte olduğumuzu bildirip, sizlere anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında Danimarka ve İsveç’teki Kuran yakma eylemleri sonrası artan güvenlik endişeleri nedeniyle İstanbul’da bulunan bazı konsolosluklar kapanırken, ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç gibi ülkeler Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına olası terör eylemlerine karşı uyarıda bulundu.

Fransa, İngiltere ve Hollanda güvenlik endişeleri gerekçesiyle İstanbul’da bulunan başkonsolosluklarını kapatma kararı almıştı. Son olarak Taksim Gümüşsuyu’nda bulunan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 1 Şubat günü kapalı olacağını duyurmuştu.

İstiklal’de bulunan İsveç ve Danimarka’nın İstanbul Başkonsoloslukları ise açık olmalarına rağmen vize işlemleri durduruldu, halka kapatıldı.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ise Avrupa’da Kuran yakılmasına misilleme olmasından endişe duyduklarını belirterek, “Amerikan vatandaşlarının güvenliği bizim ve tabii ki benim bir numaralı önceliğimiz. Herhangi bir tehdit ile ilgili istihbarat aldığımızda, vatandaşlarımızı uyarma sorumluluğumuz var. Türk hükümeti ile çok yakın çalışıyoruz. Avrupa'da Kuran yakılmasından ve olası misilleme saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. Bu sebeple 27'sinde bir güvenlik uyarısı yayınladık. 29'undaki güncelleme de kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara, ibadethane gibi çok sayıda yabancının toplandığı yerlere yönelik endişelerimizi yansıtıyor. Tabii ki bazı ibadethaneler ve diplomatik

misyonlar da bunlar arasında” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem