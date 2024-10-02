Güran Ailesi Rezilliğe Doymuyor! Gerçeğin Değil Paranın Peşine Düştüler

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran’ın ailesi, cinayet soruşturması yerine paranın peşine düştü. Sosyal medyada kendilerine yönelik eleştirilere karşı mahkemenin yolunu tutan aile üyelerinin şimdiye dek 414 suç duyurusunda bulunduğu ve arabuluculuk sürecinde para talep ettiği iddia edildi.

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Güran Ailesi Rezilliğe Doymuyor! Gerçeğin Değil Paranın Peşine Düştüler

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturmasıyla ilgili detaylar hala belirsizliğini korurken, ailesinin davranışları tepki çekti. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, Narin'in amcası kasten öldürme, annesi, abisi ve yengesi kasten öldürmeye iştirak etmek; diğer akrabaları ise suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutuklandı.

414 SUÇ DUYURUSU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güran ailesi, cinayetin aydınlatılması çabaları yerine sosyal medyada kendilerine yöneltilen eleştirilere odaklanmış durumda. Olayın toplumda yarattığı büyük tepkiye karşın, aile sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar nedeniyle Diyarbakır Adliyesi'ne 414 suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyuruları arabulucuya sevk edilerek, şikâyetlerin para karşılığında geri çekilmesi teklif ediliyor.

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