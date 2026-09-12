Güllü’nün Ölümünde Yeni Perde! Oğlu İlk Duruşma Öncesi Kardeşi Hakkında Flaş Sözler: 'Kardeşliğimiz Söz Konusu Değil'

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Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer sanık Sultan Nur Ulu için ise “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis istendi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim 2026 tarihinde başlanacak. Davanın ilk duruşması öncesinde Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Show Haber’e konuşarak kardeşi Tuğyan ve soruşturma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'KARDEŞLİĞİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kardeşini cezaevinde hiç ziyaret etmediğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, duruşmaya kardeşi sıfatıyla değil annesinin oğlu olarak katılacağını söyledi. Gülter, “O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın. Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?” ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK KAVGAMIZIN SEBEBİYDİ'

Kardeşiyle yaşadığı sorunların eskiye dayandığını belirten Tuğberk, annesine yönelik tavırların ve davranışların geçmişte de aralarındaki birçok tartışmanın nedeni olduğunu söyledi. Gülter, “Benim için son noktaydı ama bundan öncesinde de anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi” dedi. Soru işaretlerinin ortadan kalkmasını istediğini belirten Gülter, annesinin mezarına gittiğinde artık yaşadığı acıyla baş başa kalabilmeyi istediğini ifade ederek, “Benim canımın nasıl yandığını bir ben, bir Allah, bir de yakınımdakiler biliyor” diye konuştu.

TEYZESİNİ DE DURUŞMADA YANINDA İSTEMİYOR

Tuğberk Yağız Gülter, teyzesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Duruşma günü teyzesinin yanında bulunmasını istemediğini belirten Gülter, “Anneme sözlü ve fiziki şekilde şiddetleri, hakaretleri mevcut olan bir kadının, aynı gün duruşma günü benim yanımda durmasının bir mantığı yok” ifadelerini kullandı. Gerçeğin ortaya çıkması için girişimlerini sürdürdüğünü belirten Gülter, duruşmada avukat Burçe Gözeler, Güllü’nün asistanı Çiğdem Emir ve Sultan Nur Ulu’nun tanık olarak dinlenmesi için mahkemeye dilekçe verdiğini kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi