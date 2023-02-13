Grafiklerle anlattı: Enkaz altında kaç kişi var?

Bir diğer akla gelen ve açıklama yapılmamış soru da şu: enkaz altında kaç kişi olabilir? Prof. Ercan ilk günlerde 215 bin kişi tahmini yürütmüştü, daha sonraki sayıları düşerek şöyle bir çıkarım yapıyorum ama gerçek sayıların bunların çok üstünde olması da muhtemel. Neden mi?