Grafiklerle anlattı: Enkaz altında kaç kişi var?
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Depremin üzerinden 8 gün geçti ancak hala yanıtını arayan sorular var.
Arif Cem Gündoğan isimli bir Twitter kullanıcısı, depremle ilgili verileri grafiklerle paylaştı ve analiz etti.
Gündoğan'ın paylaşımları şöyle:
Depreme ilişkin sadece bir vatandaş olarak aklımda çok soru, içimde çok yas var. Bazı veriler derledim, grafikler yaptım bu soruları dillendirmek istiyorum. (Uzun bir zincir olacak, bir yanlış yaparsam şimdiden affola). Resmî açıklamalara göre son durum (12 Şub 15:55) çok acı:
İller bazında kaç kaybımız var bu soruya dair resmi bir yanıt bulamıyorum 6 gündür. Açıklamalar üzerinden şöyle bir tahmin yürütüyorum. ilk sorum şu, neden il bazında sağlıklı bir bilgi aktarılmıyor kamuoyuna?
Bir diğer akla gelen ve açıklama yapılmamış soru da şu: enkaz altında kaç kişi olabilir? Prof. Ercan ilk günlerde 215 bin kişi tahmini yürütmüştü, daha sonraki sayıları düşerek şöyle bir çıkarım yapıyorum ama gerçek sayıların bunların çok üstünde olması da muhtemel. Neden mi?