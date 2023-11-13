Gözler onlara çevrilmişti: Özlem-Tayyar Öz çifti dolandırıcılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Lüks yaşantılarına dair çeşitli iddialar gündemdeyken çift sessizliğini bozdu. Tayyar Öz yaptığı açıklamada "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak" dedi.