Gökyüzünde cumhuriyet coşkusu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Havalanan sıcak hava balonları hem balona binenler hem de izleyenler için gökyüzünde görsel şölen oluştu.