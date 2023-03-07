Gökhan Zan'dan duygulandıran paylaşım

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin adeta yıktığı Hatay'da ilk günden bu yana desteğini sürdüren eski milli futbolcu Gökhan Zan yeni bir paylaşım yaptı.

Gökhan Zan Deprem
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Gökhan Zan'dan duygulandıran paylaşım - Resim: 1

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Gökhan Zan, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası memleketi Hatay'a desteğini sürdürüyor.

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Gökhan Zan'dan duygulandıran paylaşım - Resim: 2

Tam 1 ay önce yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir paylaşım yapan Gökhan Zan şu ifadeleri kullandı:

'SON KEZ HUZURLUYDUK’

”Tam bir ay önce… Bugün son kez o güzel evlerimizde mutlu sofralarımıza oturduk yemek yedik… Tam bu gün son kez televizyonumuzu izledik, misafir ağırladık belki… Son defa uyumak için odalarımıza gittik… 

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Gökhan Zan'dan duygulandıran paylaşım - Resim: 3

Bilmiyorduk sabah olunca kimimiz canını, kimimizin yuvasını kaybedeceğini… Bilmiyorduk şehrimizin yok olacağını. Yarın için yapacağımız planlarımız vardı. 

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Gökhan Zan'dan duygulandıran paylaşım - Resim: 4

Zaman geçsin ama unutmayın olur mu? Biz 5 Şubat gecesi son kez huzurluyduk… Biz de sizler gibiydik. Evimiz vardı, eşyalarımız vardı. Canlarımız sağdı. 

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