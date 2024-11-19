Gıdada Sahtecilik Listesi Genişliyor: Kıyma, Sucuk, Zeytinyağı... Vatandaşa Bunları Yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayının başından beri yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi kamuoyunda geniş yankı buldu. Kısa aralıklarla güncellenen listelere yeni firmalar ve ürünler ekleniyor. Bakanlığın 18 Kasım'da yayımladığı listeye ise kıymadan zeytinyağına, tereyağından sucuğa kadar hile yapılan birçok ürün girdi.

İşte o firmalar ve ürünler...