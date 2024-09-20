Gezi Teknesi Alevler İçinde Kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gezi Teknesi Alevler İçinde Kaldı

İlçenin 06 mevkisinde sahilde bağlı bulunan özel bir işletmeye ait "Alesta" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek polyester tekneyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 personel, 5 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

Ayvalık Belediyesi görevlilerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatte yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Teknenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

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