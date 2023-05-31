Gezi 10 yaşında: İstiklal Caddesi'nde eyleme polis müdahalesi
Taksim'de Gezi Direnişi'nin 10. yılında eylemlerde yaşamını yitiren yurttaşları anmak için toplanmalar başladı. Anmaya katılanlar, 'Direne direne kazanacağız', 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı. İstiklal Caddesi'nde eylem gerçekleştiren Türkiye Komünist Partisi üyelerine ise polis müdahale etti.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi sınırlarındaki Taksim’de 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası yapılmasına karşı başlayan daha sonra adalet, demokrasi, özgürlük talebiyle tüm Türkiye yayılan Gezi Direnişi 10 yaşında.
Taksim'de Gezi Direnişini anmak için toplanmalar başladı. Yurttaşlar 'Direne direne kazanacağız', 'İsyan, devrim, özgürlük', 'Her yer Taksim, her yer direniş', Bu daha başlangıç mücadeleye devam', ''Hak, hukuk, adalet' sloganları attı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık sosyal medyadan o anları "Gezi 10 yaşında" notuyla paylaştı.
Gezi 10 yaşında. pic.twitter.com/FO1CfitVPc— ahmet şık (@sahmetsahmet) May 31, 2023
GEZİ TUTUKLULARI İÇİN ÖZGÜRLÜK TALEBİ
Gezi'nin 10'uncu yılında yapılan basın açıklamasında Gezi eylemleri nedeniyle açılan davalarda tutuklanan Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater için adalet ve özgürlük talep edildi.