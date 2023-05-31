Gezi 10 yaşında: İstiklal Caddesi'nde eyleme polis müdahalesi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi sınırlarındaki Taksim’de 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası yapılmasına karşı başlayan daha sonra adalet, demokrasi, özgürlük talebiyle tüm Türkiye yayılan Gezi Direnişi 10 yaşında.

Taksim'de Gezi Direnişini anmak için toplanmalar başladı. Yurttaşlar 'Direne direne kazanacağız', 'İsyan, devrim, özgürlük', 'Her yer Taksim, her yer direniş', Bu daha başlangıç mücadeleye devam', ''Hak, hukuk, adalet' sloganları attı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık sosyal medyadan o anları "Gezi 10 yaşında" notuyla paylaştı.

GEZİ TUTUKLULARI İÇİN ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Gezi'nin 10'uncu yılında yapılan basın açıklamasında Gezi eylemleri nedeniyle açılan davalarda tutuklanan Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater için adalet ve özgürlük talep edildi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Gezi Parkı'nı koruduğumuz için gurur duyuyoruz. 10 yıl geçmesine rağmen o günkü adaletsizlikler ve eşitsizlikler devam ediyor. Umudu büyüteceğiz, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İpek Sokak'ta Taksim Dayanışması'nın eyleminde, Gezi'de ölümsüzleşen "Yaşıyor" diye haykırılarak "Gezi'de Düşene Dövüşene Bin Selam" sloganı atıldı.