Fırtına Hava Ulaşımını Vurdu: İstanbul'a İnemeyen Uçaklar Başka Şehirlere Yönlendiriliyor
Fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemeyen uçaklardan bazıları başka meydanlara yönlendiriliyor.
Gazeteci Gökhan Artan'ın aktardığına göre, İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen bazı uçaklar başka meydanlara yönlendiriliyor.
İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen 6 uçak başka meydanlara indi. THY’nin Manila, Muskat, Lagos, Şikago uçakları İzmir’e; THY’nin Akra, Moskova uçakları da Ankara’ya indi.
38 SEFER İPTAL
THY’nin bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 10’u iç hat, 28’i dış hat olmak üzere toplam 38 seferi iptal edildi.
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