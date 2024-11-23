Fırtına Hava Ulaşımını Vurdu: İstanbul'a İnemeyen Uçaklar Başka Şehirlere Yönlendiriliyor

Fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemeyen uçaklardan bazıları başka meydanlara yönlendiriliyor.

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Fırtına Hava Ulaşımını Vurdu: İstanbul'a İnemeyen Uçaklar Başka Şehirlere Yönlendiriliyor

Gazeteci Gökhan Artan'ın aktardığına göre, İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen bazı uçaklar başka meydanlara yönlendiriliyor.

İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen 6 uçak başka meydanlara indi. THY’nin Manila, Muskat, Lagos, Şikago uçakları İzmir’e; THY’nin Akra, Moskova uçakları da Ankara’ya indi.

38 SEFER İPTAL

THY’nin bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 10’u iç hat, 28’i dış hat olmak üzere toplam 38 seferi iptal edildi.

Fırtına Hava Ulaşımını Vurdu: İstanbul'a İnemeyen Uçaklar Başka Şehirlere Yönlendiriliyor - Resim : 1

Fırtına Hava Ulaşımını Vurdu: İstanbul'a İnemeyen Uçaklar Başka Şehirlere Yönlendiriliyor - Resim : 2

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