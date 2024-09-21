Firari FETÖ Hükümlüsü Afyon'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.

Firari FETÖ Hükümlüsü Afyon'da Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde emniyetten sorumlu mahrem imam E.K'yi kent merkezinde yakaladı.

E.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

Kaynak: AA

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