FETÖ’nün 'İzdivaç' Yapılanmasına Operasyon: 15 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY’nin kamu kurumlarındaki mahrem yapılanması içerisinde yürüttüğü öne sürülen “izdivaç” organizasyonuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15’i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY’nin kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasında yer alan örgüt mensuplarının evliliklerinin belirli bir sistem içerisinde organize edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler incelendi.

'İZDİVAÇ' SİSTEMİNE İLİŞKİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, bir kadın örgüt mensubunun kullandığı ByLock hesabına ilişkin tespit ve değerlendirme tutanağının incelenmesiyle, örgüt içerisinde gerçekleştirilen izdivaç görüşmelerine dair yeni bilgilere ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, örgüt mensuplarının evlilik süreçlerinin sözde “abi” ve “ablalar” tarafından takip edildiği belirlendi. Kadın örgüt mensuplarına ilişkin kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinin yanı sıra fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarına dair verilerin de kayıt altına alındığı tespit edildi. Bu bilgiler doğrultusunda oluşturulduğu belirtilen aday havuzundan, özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmalarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına uygun kişilerin seçildiği ve tarafların örgüt sorumlularının kontrolünde görüştürüldüğü aktarıldı.

28 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

ByLock içerikleri ile soruşturma kapsamında elde edilen diğer delillerin incelenmesi sonucunda, aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 15 ilde, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26’sı yakalanarak gözaltına alındı.

26 ŞÜPHELİDEN 15’İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY’nin kamu kurumlarındaki mahrem yapılanması ile örgüt içerisinde uygulandığı belirtilen izdivaç sisteminin tespit edilmesine ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA