Feth-i Kabir Öncesi Cem Garipoğlu'nun Mezarında Geniş Güvenlik Tedbirleri
'Fethi Kabir İşlemi' kararı verilen Cem Garipoğlu'nun mezarında, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u vahşice bir şekilde katleden Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te tutuklu bulunduğu hücrede ölü bulunmuştu.
Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya çeşitli iddialar atılmış ve Garipoğlu'nun ölmediği, yurt dışına kaçırıldığı öne sürülmüştü.
BARİYERLİ TEDBİR
Karabulut ailesinin avukatı, iddialar üzerine 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı.
Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'da açılacak. Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.
Kaynak: DHA