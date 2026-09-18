Ferdi Tayfur’un Şarkısı Bahçeli’yi Duygulandırdı! 'Ferdi, Mahvettin Bizi'
MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Bahçesi proje tanıtım videosunu izleyen Bahçeli, videoda Ferdi Tayfur’un şarkısını duyunca duygulanarak “Ferdi, mahvettin bizi” dedi ve Tayfur adına çınar dikilmesi talimatını verdi.
MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede Avan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Bahçesi projesine ilişkin tanıtım videosunu Bahçeli’ye izletti.
'MAHVETTİN BİZİ'
Tanıtım videosu sırasında Ferdi Tayfur’un şarkısının çalması üzerine Bahçeli’nin duygulandığı görüldü. MHP Genel Başkanı, sanatçının şarkısını duyduktan sonra, “Ferdi, mahvettin bizi” ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ’DEN FERDİ TAYFUR İÇİN ÇINAR TALİMATI
Görüşmenin devamında Bahçeli, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan’a Ferdi Tayfur’un anısına bir çınar ağacı dikilmesi yönünde talimat verdi. Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Tayfur’un vefatı Türkiye’de büyük üzüntüye neden olmuştu. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının hayranları arasında yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Tayfur’un ölümünün ardından yaşadığı üzüntüyü çeşitli vesilelerle dile getirmişti.
Kaynak: Haber Merkezi