Ferdi Tayfur’un Şarkısı Bahçeli’yi Duygulandırdı! 'Ferdi, Mahvettin Bizi'

MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Bahçesi proje tanıtım videosunu izleyen Bahçeli, videoda Ferdi Tayfur’un şarkısını duyunca duygulanarak “Ferdi, mahvettin bizi” dedi ve Tayfur adına çınar dikilmesi talimatını verdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede Avan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Bahçesi projesine ilişkin tanıtım videosunu Bahçeli’ye izletti.

'MAHVETTİN BİZİ'

Tanıtım videosu sırasında Ferdi Tayfur’un şarkısının çalması üzerine Bahçeli’nin duygulandığı görüldü. MHP Genel Başkanı, sanatçının şarkısını duyduktan sonra, “Ferdi, mahvettin bizi” ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un Şarkısı Bahçeli’yi Duygulandırdı! 'Ferdi, Mahvettin Bizi' - Resim : 1

BAHÇELİ’DEN FERDİ TAYFUR İÇİN ÇINAR TALİMATI

Görüşmenin devamında Bahçeli, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan’a Ferdi Tayfur’un anısına bir çınar ağacı dikilmesi yönünde talimat verdi. Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Tayfur’un vefatı Türkiye’de büyük üzüntüye neden olmuştu. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının hayranları arasında yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Tayfur’un ölümünün ardından yaşadığı üzüntüyü çeşitli vesilelerle dile getirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
YÖK’ten Üniversitelere 'Terörsüz Türkiye' Talimatı: İlk Derste İşlenecek YÖK’ten Üniversitelere 'Terörsüz Türkiye' Talimatı
Özgür Özel İsim Tartışmasına Noktayı Koydu: 'Ne Logoda Ne İsimde Benzerlik Var' Özgür Özel İsim Tartışmasına Noktayı Koydu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem... 15 Kişi Gözaltında
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu! Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik: Fon Başkanları Tutuklandı Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik, Fon Başkanları Tutuklandı
1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor 1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor
Yatırım Fonlarında Tasfiye Süreci Başladı: SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor