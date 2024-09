Fenomen Kübra'nın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi: 'Hayat Doluydu, Bunu Nasıl Yaptı Bilmiyoruz'

Sultanbeyli'de sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin bulunduğu 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Evinde yapılan incelemelerde not bıraktığı öğrenilen Kübra Aykut'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenaze defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'inci katından düştü. Site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'HAYATIMDAKİ HERKESE HEP İYİ GELDİM, AMA KENDİME İYİ GELEMEDİM'

Kübra Aytekin'in evinde yapılan incelemelerde not bıraktığı ortaya çıktı. Notta, “Fıstığa çok iyi bakın, hayatımdaki herkese hep iyi geldim, ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyorum kimse görmedi. Kendini çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" yazdığı öğrenildi.

'HAYAT DOLU BİRİSİYDİ'

Kübra Aykut'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeyi teslim almayı bekleyen kuzeni Aylin Sakoğlu, "Kübra melek gibi bir insandı. Hayat dolu birisiydi. Kendini çok severdi orada yazdığı gibi kendinden başka herkesle iyi olurdu. Bulunduğu ortamda gerçekten çok enerjik, hayat dolu birisiydi. Şaşkınlığımız üzüntümüzün arkasında kaldı, bunu nasıl yaptı bilmiyoruz. Kübra hayat dolu, Kübra hiçbir şeye üzülmez, Kübra hiçbir şeye kafayı takmaz, sadece hayvanlarla uğraşan birisi. Cevapları adli tıptan çıkan sonuçlar verecek. Şimdi ne konuşsak yanlış olur" şeklinde konuştu.

CENAZE BURSAYA GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Kübra Aykut'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

