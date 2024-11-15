Fay Hattı Geçmeyen Rize'de Nasıl Deprem Oldu? İki Profesörden Açıklama

Türkiye bugün kısa aralıklarla iki ayrı depremi yaşadı. İlk deprem Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşandı. Saat 10.46’da kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde paniğe neden oldu.

MALATYA'DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 2023’teki büyük depremlerin bir artçısı olduğunu söyledi. Bölgenin sürekli olarak sarsıldığına işaret eden Tüysüz, deprem etkinliğinin birkaç yıl daha etkisini yitirerek sürdüreceğini ifade etti.

GÖRÜR: MARAŞ DEPREMLERİ STRES YÜKLEDİ

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de 6 Şubat depremlerinin bölgeye stres yüklediğini söyledi. Sarsıntının Çardak ile Malatya Fayı’nın kesişim noktasında yaşandığını ifade eden Görür, “Malatya Fay Zonu’na daha yakın. Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin.” dedi.

RİZE’DE DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Rize’de kaydedilen deprem 4,7 büyüklüğündeki deprem ise merak uyandırdı. Bölge Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda dördüncü seviye deprem bölgesi olarak gösteriliyor. Depreme alışık olmayan yöre halkı, Rize’de daha büyük bir deprem ihtimali olup olmadığı konusunda endişel İki uzman da bölgenin büyük bir deprem üretme potansiyeli olmadığına işaret etti.

“RİZE’DE DAHA BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI YOK”

NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede aktif bir fay hattı olmadığına işaret ederek, “Karadeniz’de yıkıcı bir deprem söz konusu değil. 1892’de Artvin’de bir deprem var. Büyüklüğü bilinmiyor ama 6 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor. Bu bölge deprem üreten bir bölge değil.” diye konuştu.

Tüysüz, “Yıkıcı deprem anlamında baktığımız zaman, bu deprem ne anlama geliyor; bunu ancak fay çözümü dediğimiz çalışma sonunda söylememiz mümkün.” dedi. Endişe edilecek bir durum olmadığını ifade eden Tüysüz, “Bu bölgede daha büyük bir deprem olma olasılığı neredeyse yok denecek kadar zayıf.” şeklinde konuştu.

NACİ GÖRÜR: BÖLGEDE AKTİF FAY YOK

Prof. Dr. Naci Görür de bölgede aktif fay olmadığına işaret etti. Görür, “Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV