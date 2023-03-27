Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'ye: Bana artık bıkkınlık geldi

Gazeteci Fatih Altaylı, sanatçılarla ilgili sözlerinden dolayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi eleştirdi: "Türkiye zaten bu cümleleri bize ezberleten bir anlayış tarafından yıllardır yönetiliyor. 'Yalıda viski yudumlayanlar' metaforundan bana artık bıkkınlık geldi."

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Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'ye: Bana artık bıkkınlık geldi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sanatçılarla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Siyasetçi, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli imzayı dördüncü günün sonunda toplayabildikten sonra "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." gibi ifadeler kullanmıştı.

Türkiye'nin bu sözleri söyleyen bir zatı muhtereme ihtiyacı olmadığını dile getiren gazeteci, "Türkiye zaten bu cümleleri bize ezberleten bir anlayış tarafından yıllardır yönetiliyor. 'Yalıda viski yudumlayanlar' metaforundan bana artık bıkkınlık geldi. 'Sözde sanatçı' ayıbı ise can sıkacak kadar çok tekrarlandı" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Bu cumhuriyeti kuran anlayışın toplumun en tepesine koyduğu sanatçıyı 'sözde' diye aşağılayan birinin, yalan muhalifliğine ve anlamsız adaylığına hiç ama hiç ihtiyacı yok bu ülkenin. Bu ülke için iki kelam edeni sırça köşkte oturmakla suçlama ayıbının yeni suç ortaklarını aramıyoruz. Tam aksine köşkte hem de sırça köşkte oturduğu yani keyfi yerinde olduğu halde ülkesi için dertlenene saygı duyacak birine ihtiyacı var bu ülkenin.

Bu kafa ile hiç ama hiç yeni değilsiniz Muharrem Bey. Bu sözlerin orijinal sahibi varken, siz ancak çakması olursunuz. Aklı başında herkes eski bir orijinali, yeni görünümlü bir çakmaya tercin eder. Bilesiniz. Tabii amacınız yıpranmış orijinale yeniden değer kazandırmak değilse."

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