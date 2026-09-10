Eylül Sıcağı Kapıda! Hafta Sonu Türkiye Genelinde Termometreler Yeniden Yükselecek

Eylül ayının ortasına yaklaşılırken yurt genelinde yaz sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre sıcaklıkların hafta sonuna doğru bir kademe daha artması beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu’da yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

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Eylül Sıcağı Kapıda! Hafta Sonu Türkiye Genelinde Termometreler Yeniden Yükselecek
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Eylül ayının ortasına yaklaşılırken yurt genelinde yaz havası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru bir kademe daha yükselmesi bekleniyor. Bugün Türkiye genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Kuzeydoğu kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu havanın etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıkların özellikle iç ve doğu bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 35 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 28 derece olması, gece ise 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ankara’da termometrelerin 31 dereceyi göstermesi tahmin edilirken, İzmir’de 31, Antalya’da 32 ve Adana’da 35 derece sıcaklık öngörülüyor.

Eylül Sıcağı Kapıda! Hafta Sonu Türkiye Genelinde Termometreler Yeniden Yükselecek - Resim : 1

HAFTA SONU SICAKLIK DAHA DA YÜKSELECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek. Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklığın 30 dereceye, Ankara ve İzmir’de ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise hafta sonu aşırı sıcak hava etkili olacak. Kahramanmaraş’ta sıcaklığın 37, Şanlıurfa’da 36 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ DE SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK

Sıcak havanın pazar günü de yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Pazar günü İstanbul’da 29, Ankara ve İzmir’de 34, Antalya’da ise 31 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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