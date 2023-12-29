Eylül Öztürk çareyi falcıda buldu
Son zamanlarda gündemden düşmeyen fenomen Eylül Öztürk'ün son paylaşımı dikkat çekti. Tarot falı baktıran fenomen, falında bir kaç ay sonra her şeyin ortaya çıkacağının çıktığını söyleyerek "Keyfim yerine geldi" dedi.
Hakkında soruşturma başlatılarak mal varlığına el konulan fenomen Eylül Öztürk, soruşturmanın akıbetini öğrenmek için çareyi falcıda aradı.
Dilan Polat'ın cezaevine astroloğunu çağırmasının ardından Eylül Öztürk de falcıdan yardım istedi.
Eylül Öztürk Türkiye'deki bir Tarot falcısı ile görüştü.
Öztürk "Keyfim yerine nasıl geldi anlatamam. Birkaç aya tüm sıkıntılarım bitecek inşallah. Dua edin sizde ne olur..." dedi.
Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak adlandırılan fotoğrafta yer alan ve hakkında soruşturma başlatılan fenomenler arasında Eylül Öztürk de bulunuyordu.