Evde Çalınmasın Diiye Yanında Taşıdığı Altınları Hastanede Bıraktı

Adana’da yaşayan Faize Dizman (62), geçtiğimiz hafta cuma günü Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ablası Yıldız İzgi’yi ziyaret etti. Daha sonra Dizman, ablasının doktorundan bilgi almak için doktorun odasına gitti ve orada içerisinde 2 çift bilezik ve 10 yarım altının bulunduğu çantayı unuttu. Hastaneden çıktıktan sonra doktorun asistanı güvenliği aradı ve "Burada bir çanta unutuldu" dedi.

Güvenlik görevlisi Sadi Işık, doktorun odasındaki çantayı aldı ve içini açtığında altınların olduğunu fark etti. Çantada cep telefonu da olduğunu fark eden güvenlik görevlisi Işık, Faize Dizman’ın damadını arayıp durumu anlattı. Dizman daha sonra hastaneye geldi ve çantasını güvenlikten aldı.



"BEN GÖREVİMİ YAPTIM"



Güvenlik görevlisine ise Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan tarafından plaket verildi. Gazetecilere konuşan Sadi Işık, "Telefonda en son aranan kişiyi aradım ve çanta sahibi buraya geldi. Tekrardan çantasını teslim ettim. Ben görevimi yaptım. O takılar düğün takısıymış. Evine hırsız girince altınları yanında taşıyormuş" ifadelerini kullandı.



"ALTINLAR BULUNUNCA ÇOK SEVİNDİM"

Faize Dizman ise altınların bu hafta nişanı olacak oğlu Murat’a ait olduğunu anlatarak, "Apartmanımıza daha önceden hırsız girmişti. Ben de evde kalmasından korkup yanıma hastaneye getirdim. Çantayı unuttuğumda çok korktum ama bulununca çok sevindim. Allah razı olsun. Başkası bulsaydı vermezdi" dedi.

Kaynak: İHA