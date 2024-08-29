Etkinlikte Skandal! Subaylar, Belediye Başkanının Eşinin Elini Sıkmadı

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, önceki gün eşi Özlem Gürbüz ile birlikte Rize’nin Pazar ilçesinde bir festivale katıldı. Festival sırasında 4 jandarma subayı da protokolün olduğu bölüme geldi. Subaylardan biri Belediye Başkanı Gürbüz ve eşinin elini sıkıp “Hoşgeldiniz’’ derken diğer üçü başkanın elini sıkıp, eşininkini sıkmadı. Biri de elini geri çekti ve Özlem Gürbüz’ün eli havada kaldı. “Bu ülke ordunun siyasallaşmasından çok çekti” diyen Başkan Gürbüz, “Umarım düşündüğümüz gibi değildir ama emareler de ortada” diye ekledi.

"EŞİMİN ELİNİ SIKMADILAR"

Sözcü’den Başak Kaya'nın haberine göre, Başkan Gürbüz olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz hafta sonu Rize’nin Pazar ilçesinde Fındıklı ve Hopa belediyelerinin düzenlediği bir etkinlik vardı. Ben de eşimle birlikte gittim. Törende akşam saatlerine doğru 4 jandarma geldi. Biri bize selam verdi, benim, eşimin ve oradakilerin elini sıktı. Ancak diğerleri eşimin elini sıkmadı. Hatta bir tanesi elini geri çekti. Benim kuzenim TSK’dan kadın albay, eşimin ablası da kadın yarbay rütbesiyle emekliye ayrıldı. Bu ülke ordunun siyasallaşmasından çok çekti. Bir TSK mensubunun bir kadınla medenice tokalaşmaması çok düşündürücü. Eşim de ben de çok üzgünüz ve bu olaydan dolayı da kaygılandık.

TSK cemaatleşmemeli ve siyasallaşmamalı. Ordunun siyasallaşması nedeniyle bu ülke geçmişte Balkanları kaybetti. 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle yaşananlara hepimiz şahit olduk. Siyasetin ve cemaatlerin orduya sızmasının sonuçları hepimiz için malum.

"EMARELER ORTADA”

Yaşadığımız şey bizi çok kaygılandırdı. Umarım düşündüğümüz gibi değildir ama emareler de ortada… Binlerce yıllık geleneklerimiz ve güçlü bir ordumuz var. Rütbesi ne olursa olsun bir TSK mensubunun medeni şekilde bir kadınla tokalaşmaması çok düşündürücü.”