Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura Hayatını Kaybetti

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, evinde geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 83 yaşında hayatını kaybetti. Özfatura, 1984’te ANAP’tan, 1994’te ise DYP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek iki dönem görev yapmıştı.

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura Hayatını Kaybetti
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 83 yaşında hayatını kaybetti Özfatura, dün sabah evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ani kalp durması yaşadığı belirlenen Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Özfatura, bugün yaşamını yitirdi.

ANAP’TAN BAŞKAN SEÇİLDİ

Burhan Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi (ANAP) adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Özfatura, 1989 seçimlerinde ise CHP’nin adayı Yüksel Çakmur karşısında seçimi kaybetti.

DYP’DEN YENİDEN BAŞKAN OLDU

Özfatura, 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak girdiği yerel seçimleri kazanarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1994-1999 yılları arasında görev yapan Özfatura, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini iki farklı dönemde üstlenmiş oldu.

Kaynak: DHA

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