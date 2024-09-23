Eski Futbolcu Engincan Demirtepe Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'da kaza, Konya-Adana kara yolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Osman Çat’ın (27) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Çat yaralandı, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğlispor’un eski futbolcusu Engincan Demirtepe ise hayatını kaybetti.

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Çat, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ereğlispor, eski futbolcuları için taziye mesajı paylaştı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA