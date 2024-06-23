Eski bankacı Seçil Erzan'ın 'tazminat' arayışı: Bu kez davacı oluyor

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 kişiyi "özel fon" adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdür Seçil Erzan, çalıştığı bankayla olan iş ilişkisinin kanuna aykırı şekilde sonlandırıldığını ve tazminatının ödenmediğini iddia ediyor.

Erzan, avukatı aracılığıyla Çağlayan’daki arabuluculuk merkezine başvurarak, şube müdürü olarak çalıştığı 23 yıllık dönem için kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalan Erzan, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.