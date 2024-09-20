Erzurum'un Kültürel Zenginlikleri Dünyaya Tanıtılacak

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum'un önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren Çığlık, "Erzurum özellikleriyle dünyada önemli bir destinasyon olarak kabul edilmiş ve alternatif turizm türlerinin çoğuna ev sahipliği yapabilecek potansiyele ve üne kavuşmuştur." dedi.

Çığlık, bölgede oluşan yeni koridor ve kalkınma yollarıyla Türk devletlerinin arasındaki bağların turizm ve tüm alanlarda Erzurum'un önemini artıracağını işaret etti.

"Ulaşım olanaklarını geliştirerek ve turistik yerlere erişimi kolaylaştırmak ziyaretçilerin konforunu artıracaktır. Bu noktada yol çalışmaları, ulaşım ağlarının geliştirilmesi ve turistik tesislerin kalitesinin artırılması büyük önem taşımaktadır." diyen Çığlık, turizmin tanıtılması ve pazarlanmasının ise ilçelerin tanınırlığını artıracak en önemli adımlardan biri olduğunu anlattı.

Her bir ilçenin kendine özgü doğa ve kültürel zenginliklerini, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya, dijital mecraları etkin bir şekilde kullanmaya davet eden Çığlık, yerel etkinler ve festivallerin hem turistleri çekeceğini hem de ilçelerin kültürel mirasının yaşatılmış olacağını söyledi.

Tarihi ve doğal mirasın korunmasının sürdürebilir turizmin temel taşlarından birisi olduğuna dikkati çeken Çığlık, şunları kaydetti:

"Halkımızı turizmin önemi konusunda bilinçlendirip bu sürecin bir parçası haline getirmeliyiz. Sürdürülebilir turizm uygulamalarını hayata geçirmek, çevremizi korumak ve doğal güzellikleri muhafaza edebilmemizi sağlayacaktır. Turizmin sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir köprü kurma aracıdır. Erzurum'un turizm başkenti olması yalnızca ekonomik kalkınmayı sağlamayacak, aynı zamanda bölgemizin kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtacaktır."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdür Ahmet Yer, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA