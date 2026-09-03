Erhan Çelik'in Eşi Özlem Gültekin’in Ölümünde Şok Detay! Adli Tıp Raporu Ölüm Nedenini Ortaya Çıkardı
İzmir’de özel kliniğinde hayatını kaybeden Op. Dr. Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Gültekin’in propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Toksikolojik incelemede kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken, soruşturmada Erhan Çelik’in daha önce dile getirdiği iddiaların da incelendiği bildirildi.
İzmir’de özel kliniğinde hayatını kaybeden Op. Dr. Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Sabah’ın haberine göre raporda, Gültekin’in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
KANINDA YÜKSEK MİKTARDA PROPOFOL TESPİT EDİLDİ
Toksikolojik incelemelerde Gültekin’in kanında yüksek miktarda propofol tespit edildiği, aynı maddenin iç organlarında ve mide içeriğinde de bulunduğu kaydedildi. Raporda, Gültekin’in klinikte serum ve propofol uygulandığı sırada kalbinin durduğu bilgisine yer verildi. Otopsi sırasında belirlenen bazı morluklar ve kaburga kırıklarının ise yeniden canlandırma müdahaleleri sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi. İncelemelerde alkol veya uçucu madde kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.
ERHAN ÇELİK’İN İDDİALARI DA SORUŞTURMADA YER ALDI
Gültekin’in boşanma aşamasında olduğu haber spikeri Erhan Çelik, daha önce yaptığı açıklamalarda Gültekin’in 12 yıllık anestezi bağımlılığı geçmişi bulunduğunu öne sürmüştü. Çelik ayrıca, Gültekin’in yaşamını yitirdiği gün klinik çalışanlarının kendisine aşırı doz alındığını söylediklerini iddia etmişti. Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma sürerken, tamamlanan Adli Tıp Kurumu raporunda Gültekin’in kesin ölüm nedeni propofol zehirlenmesi olarak kayda geçti.
Kaynak: Sabah