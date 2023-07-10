Erdoğan'ın 3. kez adaylığını YSK'ya taşıyan yargıç Ahmet Çakmak'ın meslekten ihracı istendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığını YSK’ya götüren yargıç Ahmet Çakmak’a farklı gerekçelerle iki kez yer değiştirme cezası verildi. Çakmak’ın meslekten ihracı istendi.

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Erdoğan'ın 3. kez adaylığını YSK'ya taşıyan yargıç Ahmet Çakmak'ın meslekten ihracı istendi

Yargıç Ahmet Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdiği dilekçeyle itiraz etti. Bunun üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Çakmak hakkında soruşturma başlattı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar imzalı habere göre farklı gerekçelerle de hakkında soruşturma yürütülen Çakmak’a iki kez yer değiştirme cezası verildi. Hâkimler ve Savcılar Yasası’na göre 2 kez yer değiştirme cezası verilen kişinin meslekten çıkarılacağı düzenleniyor. Bu nedenle Çakmak’ın meslekten ihracı istendi.

Çakmak savunmasında, “Bende candan önce onur ve şeref gelir. Ucunda ölüm dahi olsa onurumdan ve şerefimden tek bir parça taviz vermem. Onur ve şerefim satılık değil, maaşım kadar hiç değil. Giydiğim cüppeye asla leke getirmedim. Alnım apaçık” dedi.

Çakmak’a verilen yer değiştirme cezalarına konu olan soruşturmalar ve gerekçeler arasında “12 yaşındaki çocuk hakkında tutuklama isteyen savcının eğitime alınmasını istemesi, adliyenin boş kısmına spor salonu yapılmasını istemesi, dilekçede kalın (bold) karakter kullanması, başsavcının kullandığı hizmet aracının adliyenin ivedi işleri için de kullanılmasını istemesi, resmi yazışma teamüllerine aykırı taşıyan ifadeler kullanması, bir kişinin gözünde tasvip edilebilir mahiyette olmayan durumlara işaret etmesi, görev yerinden 860 kilometre uzaktaki başka bir yere verilen geçici görevlendirmesine 24 saat içinde başlamaması, komşusu hakkındaki şikâyetinin reddedilmesi üzerine bu kararı istinafa taşıması” yer aldı.

Kararda, Çakmak’ın “mesleğin şeref ve nüfuzunu ve şahsi onur ve saygınlığını yitirdiği” iddia edildi. İkinci kararda ise ceza gerekçesi olarak Çakmak’ın HSK’ye yaptığı bir itiraz gösterildi.

Çakmak’ın bu itirazda, “Hâkkari’ye yapılan atamam iptal edilmediği takdirde itiraz hakkı da verilmez ise kesinleşeceğinden dolayı 5 milyon Avroluk tazminat talebi ile AİHM’ye gideceğim. Dosyamın ne kadar özensiz, taraflı ve yanlı hazırlandığından, Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim. Birçok hak ihlalini belirteceğim. Yaşadığım mobbingi, ayrımcılığı birçok gerekçe ile gerekçelendireceğim. Yaşadığım bunca olayın en önemli sebeplerinden birinin Yargıçlar Sendikası üyesi olmamdan kaynaklı olduğunu belirteceğim” ifadeleri, ceza gerekçesi yapıldı.

Kararda, Çakmak’ın “kusurlu ve uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfusunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmesine yol açtığı” iddia edildi. 

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