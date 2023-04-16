Erdoğan'a 'diktatör' demişti: '1 milyon Mehmet' gözaltına alındı

Mersin’de yaşayan ve yaptığı konuşmaların sosyal medyada yayılmasıyla bir çok kişinin tanıdığı Mehmet Bucak gözaltına alındı.

Sosyal medyada “1 Milyon Mehmet” adıyla tanınan ve yüzde 80 engelli olduğu bilinen Mehmet Bucak kendisine sorulan "seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna Erdoğan’a oy vereceğini ifade ederken bunun sebebini de Erdoğan’ın “diktatör” olmasını gösterdi. Bu ifadesinden dolayı Mehmet Bucak’ın gözaltına alındığı ifade edildi.

"YOK ARTIK! MEHMET AĞABEY GÖZALTINA ALINDI"

Bu duruma tepki gösteren gazeteci Murat Ağırel Mehmet Bucak’ın yakınlarından birinin çektiği açıklama videosunu paylaştı.

Ağırel tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Yok artık… Mersin halkı Mehmet ağabeyi tanır,sever. Garibandır . Mehmet ağabeyin Yüzde 80 engeli var. Kendisine ‘’TV Kent’’ mikrofon uzatıp "seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz" diye bir soru sormuş. Mehmet ağabey verdiği cevap nedeni ile sabah evinden gözaltına alınmış.