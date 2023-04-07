"Erdoğan sayesinde” çıkartmasının tasarımcısı gözaltına alındı

Seçimlerin arifesinde marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmaya başlanan “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarını hazırlayan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, gözaltına alındığını duyurdu. 

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"Erdoğan sayesinde” çıkartmasının tasarımcısı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçimlerine sayılı günler kala, halkın sıcak gündemi hâlâ geçim sıkıntısı. Hızla eriyen alım gücü ve yetişilemeyen fiyatlara tepkiler farklı şekillerde dile getiriliyor. Bunlardan biri de market raflarına yansıyan bir kampanya oldu.

“Gençlik Devirecek” hareketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu çıkartmalar hazırlayarak marketlerde farklı ürünlerin üzerine yapıştırdı. Etiketlerin üzerinde “Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” ve “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” yazıldı.

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Market raflarında hızla yayılan o etiketleri hazırladığını belirten Mahir Akkoyun, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan gözaltına alındığını duyurdu.

Mahir Akkoyun, İzmir Konak Güvenlik Şube’ye götürüldüğünü ifade etti."Erdoğan sayesinde” çıkartmasının tasarımcısı gözaltına alındı - Resim : 2

"Erdoğan sayesinde” çıkartmasının tasarımcısı gözaltına alındı - Resim : 3

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Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
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