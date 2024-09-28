Erdoğan İlk Kez Açıkladı: Türkiye o Tarihte Sandık Başına Gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında ilk kez erken seçim için net tarihi verdi.

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Erdoğan İlk Kez Açıkladı: Türkiye o Tarihte Sandık Başına Gidecek - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Yatırım Danışma Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, kamuoyunda gündeme gelen erken seçim tartışmalarına da değinen Erdoğan, seçim için ilk kez net konuştu. Biz hazırlığımızı o tarihe göre yapıyoruz diyen Erdoğan, Türkiye'nin sandık başına gideceği tarihi duyurdu.

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