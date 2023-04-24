Erdoğan, iki ismi görevden aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bayram öncesi çok sayıda atama ve görevden alma kararı yayımlandı.

Erdoğan, iki ismi görevden aldı

Cumhuriyet'in haberine göre; aile ve sosyal hizmetler il müdürü Ali Sandıkçı ile İl milli eğitim müdürü Seyit Ali Büyük, görevden alındı. Böylece depremden sonra valilik ve 3 bakanlığın il müdürlüğü boşalmış oldu. Öte yandan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de görevden alındı. Teltik’in görevden aldığı bir bürokratın, AKP’lilerin girişimiyle yeniden atanması nedeniyle tartışma yaşandığı iddia edilmişti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu üyeliklerine Kamer Erturan İbrişim ile Hakan Nalbantoğlu atandı. İbrişim, 2011, 2015 ve 2018 seçimlerinde AKP’den Balıkesir milletvekili aday adayı olmuş ancak üç seçimde de listede yer almamıştı.

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı’na ise Lütfi Akca atandı. Akca, halihazırda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

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